Тяжелобольной Андрей Губин сделал важное заявление

Все началось с заявления аранжировщика Тараса Ващишина. Именно он рассказал о возобновлении творческой деятельности знаменитости.
"Мы сейчас творим. К сожалению, не могу назвать точные сроки его возвращения, но оно состоится", – отметил Тарасов.
"Мальчик-бродяга" был сильно удивлен, услышав об этом. Он поспешил опровергнуть слова аранжировщика, чтобы успокоить поклонников.
"Это чушь. Выступать не хочу. И никогда не вернусь на сцену. Не знаю, зачем Тарас это написал, – заявил Губин.
Отметим, фанатов очень обрадовала новость о возобновлении концертной деятельности музыканта."Надо ввести в продажу стоячие места по боковым сторонам: лучше постоять, чем не попасть!" – писали фолловеры.
Напомним, Андрей неоднократно признавался в своем психическом заболевании. Из-за этого недуга он мучается от постоянных лицевых болей.
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