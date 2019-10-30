Смерть близкого человека выбила Андрея Губина из колеи

Андрей Губин давно не выступает, не выходит в свет, не общается с журналистами. О том, как живет некогда популярный певец, рассказала его соседка.

Андрей Губин давно ведет затворническую жизнь. Несколько лет назад стало известно, что отчасти этому поспособствовала левосторонняя прозопалгия лица. Из-за сильнейших болей певец не может полноценно жить и работать. Журналисты сумели разговорить его соседку. Екатерина рассказала, как живет 45-летний артист.

Женщина убеждена, что некогда популярный исполнитель очень добрый и искренний человек, на долю которого выпало слишком много испытаний. Например, он очень тяжело переживал смерть родителей, которые ушли из жизни с разницей в пять лет. "Я знала маму Андрея, он ее всегда очень любил. Мне кажется, смерть мамы выбила его из колеи. Для Андрея и его сестры Насти это было большое горе", – цитирует Екатерину StarHit.

Она прокомментировала слухи, которые муссировались в СМИ некоторое время назад. Например, о том, что Губин переехал в родную Уфу. "Он действительно жил какое-то время в Уфе, но сейчас его дом в Москве. Также он часто летает в Таиланд, чтобы отдохнуть", – сообщила женщина.

По словам Екатерины, певец живет в столице, но часто находится в разъездах. Он давно не выступает, не записывает песен и не выходит в свет, но люди его помнят. Так, сообщила соседка, квартиру артиста до сих пор штурмуют поклонники. "Мы все подарки передаем, письма тоже вручаем Андрею. Он сам иногда может поговорить с фанатами, дать автограф", – поведала Екатерина.

Она отметила, что внимание и любовь фанатов приятны Андрею Губину, хоть подчас и доставляют соседям неприятности. "Однажды поклонница чуть скандал не устроила. Пришла в гости к Андрею, захотела автограф. Он расписался и попросил ее уйти, а девушка отказалась. Начала вести себя неадекватно, шумела на лестничной площадке. Андрей ее около часа успокоить пытался. Сам он человек очень скромный и спокойный. Конечно, ему неудобно перед соседями за поведение некоторые фанаток", – рассказала собеседница.