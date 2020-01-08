"Будто другой человек": резко помолодевшую Пугачеву перестали узнавать

Накануне Алла Пугачева и Максим Галкин побывали на рождественском ужине у друзей. На снимке, опубликованном в социальных сетях, звездные супруги позируют вместе с хозяевами вечера на фоне новогодней елки.
Для встречи с друзьями Примадонна выбрала черный топ с открытыми плечами, широкие штаны и грубые ботинки. Юморист, в свою очередь, остановил свой выбор на брюках и черной рубашке с ярким принтом на плече.
Многие пользователи остались разочарованы кадром. Они заявили, что на снимке Алла Пугачева выглядит гораздо моложе своего возраста и совсем не похожа на саму себя. "Аллу не узнала. Что с лицом?", "Вообще на себя не похожа", "Как будто другой человек, перебор", – написали комментаторы.
Наиболее догадливые подписчики предположили, что фотографию могли обработать в специальной программе. "70-летняя Алла Пугачева лучше выглядит, чем 20-летняя девушка. Хороший фотошоп Галкин сделал", "Почему бы не использовать фотошоп для всех женщин на фото?", – поделились мыслями пользователи.
Ранее Алла Пугачева поздравила поклонников с главным православным праздником. На странице в "Инстаграме" знаменитость разместила собственный снимок, сопроводив его словами: "Зажги свечу и помолись. С наступающим Рождеством!".
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