Жену-пенсионерку Гогена Солнцева разнесли в пух и прах

Престарелая супруга Гогена Солнцева славится своими неординарными поступками. "Полуобнаженные" снимки Екатерина Терешкович разлетелись по Сети со скоростью света. Но понравились далеко не всем.

Один из кадров эпатажной фотоссесии старушка опубликовала в своем инстаграм-аккаунте. Многие фолловеры негативно отнеслись к такому откровению. По их мнению, это крайне неприлично – демонстрировать свои прелести в таком возрасте.

"Кошмар, умом бабуля тронулась. В дурдом на вечное поселение вместе с Гогеном отправить без права выхода", "Извращенцы, от безделья маются", "Как это развидеть?", "Ужас", – возмущались злопыхатели.

Другие, в свою очередь, встали на защиту Терешкович. Поклонники заявили, что Катюша шикарно выглядит для своих лет, так что имеет полное право демонстрировать свое подтянутое тело. Уж ей-то точно есть, чем похвастаться. "Очень Катюш ты крутая, мне бы такой быть в твои-то годы, как девчонка молодая, фору много дала", "Дерзкая мадам! Вот вам всем, умничка!", "Правильно делает, сколько этих годов-то осталось, можно с ума сходить, молодец", "Вот честно, не в обиду никому, но на этом фото она выглядит намного привлекательнее, чем многие школьницы, которые похожи на гусениц, это лично мое мнение!", – высказывались фанаты.

"Горячая штучка", – резюмировал обожатель.