Жену-пенсионерку Гогена Солнцева разнесли в пух и прах

Один из кадров эпатажной фотоссесии старушка опубликовала в своем инстаграм-аккаунте. Многие фолловеры негативно отнеслись к такому откровению. По их мнению, это крайне неприлично – демонстрировать свои прелести в таком возрасте.
"Кошмар, умом бабуля тронулась. В дурдом на вечное поселение вместе с Гогеном отправить без права выхода", "Извращенцы, от безделья маются", "Как это развидеть?", "Ужас", – возмущались злопыхатели.
Другие, в свою очередь, встали на защиту Терешкович. Поклонники заявили, что Катюша шикарно выглядит для своих лет, так что имеет полное право демонстрировать свое подтянутое тело. Уж ей-то точно есть, чем похвастаться. "Очень Катюш ты крутая, мне бы такой быть в твои-то годы, как девчонка молодая, фору много дала", "Дерзкая мадам! Вот вам всем, умничка!", "Правильно делает, сколько этих годов-то осталось, можно с ума сходить, молодец", "Вот честно, не в обиду никому, но на этом фото она выглядит намного привлекательнее, чем многие школьницы, которые похожи на гусениц, это лично мое мнение!", – высказывались фанаты.
"Горячая штучка", – резюмировал обожатель.
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