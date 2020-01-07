Влада Топалова выгнали за прожорливость

Но, к сожалению, в новом сезоне Регина осталась без соведущего. Певец рассказал о причинах его отсутствия.
Музыкант решил продемонстрировать наглядно, в чем он провинился. Для этого Топалов опубликовал ролик в своем инстаграм-аккаунте.
На записи запечатлено, как Тодоренко разговаривает с гостем. В это время ее супруг потихоньку подъедает лежащие на столе круассаны.
"У меня истерика! Вот, собственно, почему меня выгнали из шоу "Пятница с Региной". Да, я очень люблю жрать!", – признался артист.
Поклонника видео пришлось явно по душе. "Блин, ты сделал мой вечер", "Это шедевр!", "Какой взгляд каждый раз на эти круассаны", "5 баллов, Влад! Просто шикарно", "Влад – душка! Супер-пупер мужчина"; "Приятного аппетита! Это очень смешно", – отметили подписчики певца.
"Хороший аппетит – это замечательно, главное, чтобы в боках это не отразилось", – предостерег Топалова фолловер.
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