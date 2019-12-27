Влад Топалов с дьявольской гримасой сцепился с Региной Тодоренко на кухне

Семейное фото певец разместил в соцсети. В кадре телеведущая стоит на кухне и что-то готовит. Влад Топалов подошел к ней сзади и вцепился руками в бедра девушки, при этом состроив жуткую гримасу.
"Чет уже прям сильно соскучился", – подписал пост исполнитель. Поклонники восхитились трепетными отношениями звездной пары и отметили, какая сильная любовь между ними.
"Вы очень красивая пара и сыночек у вас очень-очень красивый", "Клевые такие!", "Шикарно", "Вы веселая семья", "Вот она настоящая горячая любовь", "Какая прелесть!", – написали фолловеры. Многие пожелали Владу Топалову и Регине Тодоренко счастья.
Отметим, Влад Топалов и его жена уже больше года являются счастливыми родителями сына Михаила.Супруги активно делятся моментами из жизни наследника. Он главный герой социальных сетей родителей. "У меня есть ощущение, будто это он родил, а не я. Прошел год, и он превратился в другого человека. Он несется домой с работы, чтобы просто увидеть сына, поцеловать его, обнять, накормить, а потом опять уезжает на встречу", – ранее рассказала о том, каким отцом является Влад Топалов, телеведущая.
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