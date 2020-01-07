"Зажги свечу и помолись": Пугачева обратилась к россиянам

В этот вторник, 7 января, православные христиане по всему миру отмечают Рождество Христово. Многие российские звезды обратились к поклонникам в этот светлый праздник, в их числе была и Алла Пугачева.
Артистка сделала важное заявление на своей странице в "Инстаграме". "Зажги свечу и помолись. С наступающим Рождеством", – написала певица. Пост она сопроводила фотографией, на которой запечатлена часть ее лица.
В комментариях Примадонну поздравили певец Николай Басков, композитор Игорь Николаев, актриса Юлия Высоцкая и исполнительница Катя Лель. "С Рождеством вас, мира, добра, здоровья, любви!", – присоединился к ним один из поклонников.
Ранее супруг певицы Максим Галкин разместил в социальных сетях семейное видео с участием наследников Лизы и Гарри. В ролике дочь Аллы Пугачевой выступает в роли диктора новостей.
Пользователи были очарованы талантом малышки и предрекли ей успешную карьеру. "Замечательная ведущая", "Чудесная девчуля", "Лизочку нужно снимать в кино, талантище", – поделились мыслями подписчики.
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