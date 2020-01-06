"28 ножевых ранений": леденящие кровь подробности гибели бывшей Солнцева

В октябре 2017 года шоумен Гоген Солнцев пережил серьезную драму – в ту осень погибла его, на тот момент, девушка Галина Иванова. Близкий друг почившей Сергей Дворцов решил добавить подробностей в это дело.



С Галиной Солнцев, как уверяет, был знаком давно, однако пара провстречалась только три года, до момента смерти девушки. Дворцов отмечает, что Иванова была весьма симпатичной особой и у нее было много поклонников. однако та почему-то предпочла Гогена.

Все шло прекрасно до тех пор, пока в рядах воздыхателей Галины не появился некий Егор. Парень буквально потерял голову от красоты девушки, однако та ответила ему отказом.

"Он сказал, мол, не достанешься мне – будешь ничей! Никто не отнесся к его угрозам серьезно... Второго октября мы договаривались с Галей, что та придет на концерт к моей подопечной Виолетте Власовой, она согласилась. Настало третье октября – тишина. Четвертого октября узнал из газеты о том, что в Битцевском парке найден труп девушки. Я не придал этому значения", – вспоминает Дворцов в интервью изданию StarHit.

Уже позже у одного из своих знакомых Сергей увидел публикацию с фотографией девушки, которую сопровождал текст в духе "покойся с миром". Разумеется, мужчина далеко не сразу поверил в произошедшее.

"Там была наша общая фотография, на которой изображены я, Галя. Было написано: "Светлая память". Я не врубаюсь, у меня шок. Прочитал комментарии под публикацией, из которых понял, что Галя была убита в ночь с третьего на четвертое октября. Рядом с ней, на расстоянии ста метров, находился расчлененный труп мужчины", – отметил Дворцов.

Сперва он и близкие Галины решили, что девушка просто прогуливалась с неизвестным молодым человеком и лишь случайно попала под горячую руку обезумевшего маньяка. Однако позже выяснилось, что смерти двух людей, найденных в одну и ту же ночь, никак не связаны друг с другом.

"Это были два разных убийства, совершенные в разные дни, как выяснилось потом. Над Галей надругались, потом задушили и зарезали. 28 ножевых ранений... Я связался с родителями Гали. Они мне рассказали, что в день трагедии она возвращалась с тренировки в спортивном костюме, то есть на ней не было вульгарной одежды типа короткой юбки, которая могла бы привлечь внимание злоумышленника", – подчеркнул Сергей.