"28 ножевых ранений": леденящие кровь подробности гибели бывшей Солнцева

Все шло прекрасно до тех пор, пока в рядах воздыхателей Галины не появился некий Егор. Парень буквально потерял голову от красоты девушки, однако та ответила ему отказом.
"Он сказал, мол, не достанешься мне – будешь ничей! Никто не отнесся к его угрозам серьезно... Второго октября мы договаривались с Галей, что та придет на концерт к моей подопечной Виолетте Власовой, она согласилась. Настало третье октября – тишина. Четвертого октября узнал из газеты о том, что в Битцевском парке найден труп девушки. Я не придал этому значения", – вспоминает Дворцов в интервью изданию StarHit.
Уже позже у одного из своих знакомых Сергей увидел публикацию с фотографией девушки, которую сопровождал текст в духе "покойся с миром". Разумеется, мужчина далеко не сразу поверил в произошедшее.
"Там была наша общая фотография, на которой изображены я, Галя. Было написано: "Светлая память". Я не врубаюсь, у меня шок. Прочитал комментарии под публикацией, из которых понял, что Галя была убита в ночь с третьего на четвертое октября. Рядом с ней, на расстоянии ста метров, находился расчлененный труп мужчины", – отметил Дворцов.
Сперва он и близкие Галины решили, что девушка просто прогуливалась с неизвестным молодым человеком и лишь случайно попала под горячую руку обезумевшего маньяка. Однако позже выяснилось, что смерти двух людей, найденных в одну и ту же ночь, никак не связаны друг с другом.
"Это были два разных убийства, совершенные в разные дни, как выяснилось потом. Над Галей надругались, потом задушили и зарезали. 28 ножевых ранений... Я связался с родителями Гали. Они мне рассказали, что в день трагедии она возвращалась с тренировки в спортивном костюме, то есть на ней не было вульгарной одежды типа короткой юбки, которая могла бы привлечь внимание злоумышленника", – подчеркнул Сергей.
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