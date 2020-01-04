"Вы стали похожи": женоподобного Александра Малинина распекли за омоложение

Народ начал обсуждать эту тему после недавнего фото артиста, которое он выложил в соцсеть. На нем он выглядит копией своей жены.
Снимок был сделан во время отпуска Александра Малинина с семьей в Таиланде. В Пхукете исполнитель отметил Новый год с близнецами Устиньей и Фролом, а также своей избранницей. Сначала обыватели не могли понять, какие изменения в лице сделали артиста неузнаваемым.
В итоге многие фолловеры Александра Малинина в "Инстаграм" пришли к выводу, что он, судя по всему, вколол себе филлеры. Процедура разглаживает морщины, но иногда изменяет пропорции лица. "Как вы стали похожи", "Классный хирург, два по цене одного", – раскритиковали звезду подписчики.
Отметим, что нередко имя певца упоминается в связи со скандалами. Так, ранее Александр Малинин снова публично отрекся от дочери Киры, родившейся в браке с коллегой по сцене Ольгой Зарубиной. Поздравляя сына и дочь с 19-летием, исполнитель заявил, что только после их рождения почувствовал настоящую радость отцовства.
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