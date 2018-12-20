Чудовищные подробности смерти отца Александра Малинина

О смерти отца Александра Малинина Николая Выгузова сообщила его вдова. Женщина рассказала о последних днях мужа и равнодушии врачей.

На 80-м году жизни в Екатеринбурге умер Николай Выгузов, отец российского исполнителя Александра Малинина. О его последних днях рассказала вдова Татьяна Васильевна. Женщина отметила, что состояние Выгузова ухудшилось еще год назад – его сразил инсульт. К счастью, он смог восстановиться. А месяц назад отец Малинина неожиданно упал на улице.

"С тех пор с каждой минутой ему становилось хуже. Я даже скорую вызвала. Они посмотрели и сказали: "Это от старости!" Вообще, с врачами мы намучились. Пока не заставишь – ничего не делают. Скорую я вызывала в те дни трижды. Только на третий раз его увезли в больницу", – пожаловалась вдова.

В клинике, по ее словам, Выгузову ставили капельницу и давали пару таблеток. Мужчина все больше спал. Спустя несколько дней выписали, однако лучше ему не было. "В обед я его растолкала, дала таблетки. Он говорит: "Я хочу спать!" До ужина так и не проснулся. Я его начала будить, но не смогла. Открыла веки, а у него глаза стоят и не двигаются. Так испугалась! Вызвала скорую. Они приехали, сказали, что у мужа кома, и уехали", – цитирует вдову Выгузова "Собеседник".

Женщине все же удалось отправить мужа в больницу. Ему поставили несколько капельниц, а затем перевели в реанимацию и подключили к аппаратам. Там он пробыл, по словам вдовы, неделю. "В воскресенье я упросила врача дать мне проведать мужа, потому что из крайне тяжелого состояния он никак не выходит. Мы приехали, повидались. Он, видимо, нас ждал – через пару часов умер", – завершила рассказ Татьяна Васильевна.

Горестную новость она сообщила Александру Малинину. Через посредников женщина связалась с артистом. Трубку взяла его супруга Эмма. Вдова отметила, что Малинин взял на себя организацию похорон отца. Николай Выгузов нашел последний приют на кладбище в Екатеринбурге.