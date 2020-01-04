"Время неумолимо": дети Пугачевой и Галкина изменились до неузнаваемости

На новогодние праздники Алла Пугачева и Максим Галкин собрали у себя дома множество друзей. За праздничным столом их дети поздравили родителей стихами. Однако внимание поклонников привлек видеоролик, который комик опубликовал в первые дни 2020 года.
Юморист продемонстрировал публике запись пятилетней давности, где Лиза и Гарри Галкины запечатлены еще совсем малышами. Тогда они даже не умели разговаривать. Звездные дети изменились до такой степени, что не узнали сами себя.
Гарри с раскрытыми от удивления глазами впал в изумление. "Мне кажется, что это подозрительно, что это другие дети. Почему я рычу?", – сказал сын артистов, посмотрев видео. Лиза также пребывала в недоумении. "Это не я и не Гарри", – утвердительно произнесла девочка.
Свое изумление выразили и фанаты Аллы Пугачевой и Максима Галкина. В комментариях многие из них посетовали на неумолимое течение времени. Тем не менее, у большинства пользователей видеозапись вызвала восторг и восхищение.
"Время не умолимо очень все быстро", "Птенчики", "Какая милота", – писали юзеры.
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