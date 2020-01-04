Регина Тодоренко бросила Влада Топалова и укатила из России с мужчиной

Знаменитость сообщила в "Инстаграм", что пока она отдыхает, Влад Топалов в Москве работает. А Регина Тодоренко в теплых краях обучается катанию на борде по водной глади.
Освоение нового навыка проходит не без приключений. "Разбила нос своего борда о коралловый риф, ушибла плечо и чудом спасла голову от финнов. Спасибо моему тренеру за терпение", – поделилась звезда.
В соцсети Регина Тодоренко разместила фото с другом и коллегой Антоном Птушкиным. Многие отметили, что телеведущая и молодой человек очень похожи внешне. "Ахахах думала он Ваш старший брат", "Вот вопрос– почему вы так похожи?", – высказались фолловеры.
Отметим, ранее телеведущая публиковала снимок с любимым мужем. Она призналась, что супруг – главный мотиватор в ее жизни. Сразу после празднования Нового года певец потащил Регину Тодоренко в спортзал. Там она делала упражнения на растяжку.
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