"На свою рожу посмотрите": Анастасия Волочкова облаяла досужую россиянку

Обычно артистка не обращает внимание на нападки недоброжелателей. На сей раз же Анастасия Волочкова все-таки дала волю эмоциям.
В "Инстаграм" звезда опубликовала красивые кадры на фоне океанского пейзажа. Для съемки она выбрала длинное платье фиалкового цвета в белый горох.
Одна из подписчиц решила зло пошутить над знаменитостью и получила жесткий ответ. "Ты не устала ноги поднимать, старушка?", – написала Анастасии Волочковой россиянка. Балерина не стала терпеть хамство. "Я ноги не устану поднимать и в 60. А вы на свою рожу посмотрите. Жопу поднимите и принесите в зал, вместо того, чтобы завидовать моему шапагату. Недолюбленная злая тетка", – ответила на критику артистка.
Напомним, новогодние праздники Анастасия Волочкова проводит на острове Пхукет. Там танцовщица наслаждается океаном и греется под лучами солнца.
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