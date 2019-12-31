Как расслабляется в Таиланде оставшаяся без дочери Волочкова

Анастасия Волочкова, отыграв последний спектакль "Балерина в зазеркалье цирка" в Зеленограде, собрала вещи и укатила в Таиланд. В новом интервью артистка призналась – в путешествие она отправляется со своим возлюбленным, которого тщательно оберегает от посторонних глаз. Впрочем, в одиночестве они все равно не будут – Анастасия уточнила, что будет целая компания.
Вот только дочке-подростку Ариадне в этой группе места не нашлось. Волочкова сообщила, что ее единственная наследница справит Новый год с отцом Игорем Вдовиным, с которым уже живет некоторое время.
Что касается балерины, то она не скучает. Едва прибыв на Пхукет, артистка отправилась на ледовое шоу. Предпочитающая уединенный отдых, и на сей раз Анастасия остановилась в особняке, который отделен от прочих. Волочкова похвасталась: "Живу я на частной вилле квартала, который спешили создать и сдать специально к моему приезду! Все именно так, как я и хотела! Высокие потолки, три спальни, бассейн, роскошный вид! Уединение, но в то же время, это самый элитный район острова (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)".
Балерина оказалась самой первой жительницей этого комплекса. "Девелопер, согласно традициям, чтобы принести удачу в дом, предоставил право первенства гостя-мне. 😊 Таким образом , я стала первой кошечкой, переступившей порог этого нового комплекса.🐭🐣👍" – кокетливо объявила Анастасия Волочкова.
Она опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм" фотографии, где продемонстрировала апартаменты, а также снимок, на котором запечатлена в ярком красном микро-купальнике.
Артистка сильно похудела, причем не только из-за регулярных физических нагрузок, но и в результате сильно ограниченного питания. Она не скрывает, что питается только листьями салата, шпинатом, яйцами и любимым острым супом том-ям. Впрочем, на отдыхе для разнообразия Анастасия Волочкова позволила себе полакомиться морскими деликатесами.
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