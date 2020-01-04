Секретный любовник в подробностях рассказал о жизни с Жанной Агузаровой

57-летняя артистка ведет очень закрытый образ жизни и не делится откровениями о своих мужчинах. Некоторые белые пятна смог прояснить ее тайный любовник.
Впервые певица вышла замуж в 80-е годы. Ее супругом стал океанолог Илья Кабатченко. Однако экстравагантную Жанну Агузарову сразу невзлюбили родители интеллигентного молодого ученого. Это и стало одной из причин их скорого развода.
Одинокой исполнительница пробыла недолго. Вскоре после расставания с мужем у певицы закрутился роман с Ником Полтораниным. Впоследствии он стал администратором и директором звезды эстрады. "Нас свела Алма-Аты в 1988 году... Познакомились мы на рок-фестивале, куда я приехал, будучи директором группы "А-СТУДИО" в ее первоначальном составе. Кроме Жанны Агузаровой там собрался весь блеск столичной эстрады. И где-то за кулисами мы пересеклись с музыкантами "Браво", – цитирует Полторанина "Караван историй".
Между мужчиной и Жанной Агузаровой вспыхнула страсть. Примечательно, что пара хранила свои отношения в тайне. Полторанин ради возлюбленной бросил свою актерскую профессию. "Полностью оставил свою карьеру, хотя сыграл пару ролей на "Мосфильме" и мог бы состояться как актер. Но с тех пор, как появилась Жанна, я отвергал все предложения", – отметил экс-любовник знаменитости.
Именно Ник надоумил Жанну пуститься в сольное плавание. Она послушала избранника и ушла из группы "Браво". Через несколько лет молодые люди отправились покорять США. Будучи очень популярной в СССР, Жанне Агузаровой пришлось очень тяжело в Америке. Ей пришлось начинать все заново. В Лос-Анджелесе она пела в ресторанах, пыталась записывать какие-то композиции, работала диджеем.
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