Дочь предпочла Боне отца миллиардера

Виктория Боня и ее наследница не так давно переехали из Монако в Великобританию. На перемену места жительства телеведущую подтолкнуло желание дочери профессионально заниматься конным спортом.
Виктория не скрывает, что Анджелина очень тяжело переживает расставание с отцом. Девочка с нетерпением ждет каникул, чтобы навестить родителя. Новый год, например, наследница Виктории Бони решила встречать с папой.
"Дочь захотела провести праздник с папой из-за переезда. Но в следующем году она обязательно будет со мной. Я соберу всех и поедем куда-нибудь в снег", – рассказала модель в личном "Инстаграм".
Отметим, что сама Виктория Боня отправилась в Африку с подругами. Телеведущая весело проводит время в жаркой стране и хвастается кадрами местных пейзажей в соцсетях.
Напомним, Виктория Боня и сын ирландского миллиардера Алекс Смерфит жили в незарегистрированных отношениях с 2010 по 2017 годы. 17 марта 2012-го модель родила избраннику дочь Анджелину-Летицию. Пара распалась из-за нежелания телеведущей оставить карьеру. Алекс настаивал, чтобы Виктория отказалась от работы и засела дома. Боня не пошла навстречу избраннику.
По словам Виктории Бони, Алекс Смерфит – отличный папа. Экс-избранник модели полностью выполняет обязательства, обеспечивая наследницу всем необходимым.
Популярные темы форума
Мерзкие,лживые РОДСТВЕННИКИ !
Мерзкие родственники
Покойница, вторая страничка.
НЕВЕСТА ТЫ КЛАССНАЯ
А мне, блин, нравится Отмороженный, а вам? Он похож на фан Томаса.
Лондон или Нью Йорк? На ПМЖ
ТЕМУ ПРОДОЛЖАЕМ ПРО ДЕРЕВЕН.,РОДСТВЕН.,ГАДКИХ И МЕРЗКИХ
ЯЙЦА
МИНЕТ ДЕД МОРОЗ
1 Января.