Вскрылась связь Евгения Плющенко с известной певицей

В Сети появились данные о романе прославленного фигуриста Евгения Плющенко и исполнительницы народных песен Марины Девятовой. Артистка даже отказалась выступать, когда узнала об операции спортсмена.

Марина Девятова сейчас счастливо замужем за бизнесменом Алексеем Пигуренко. Они познакомились десять лет назад, однако на тот момент оба были несвободны. Мало кто знает, что тогда эффектная рыжеволосая артистка встречалась с прославленным фигуристом Евгением Плющенко. Они сдружились в 2007 году на церемонии выбора столицы зимних Олимпийских игр. В то время Евгений Плющенко был послом сочинской олимпийской заявки, а Марина Девятова восемь раз на бис спела "Катюшу".

Их отношения развивались стремительно. Буквально через месяц после знакомства певица чуть не сорвала собственное выступление из-за спортсмена. Плющенко готовился к операции по удалению мениска в Мюнхене, а Девятова выступала на фестивале "Славянский базар" в Витебске. Узнав, что фигурист летит в Германию, певица разрыдалась и сообщила организаторам, что едет за любимым мужчиной и ей, дескать, срочно нужен билет. "Но Женя меня успокоил. Сказал, чтобы я даже не думала покидать фестиваль. Все будет хорошо, и он справится сам", – цитирует Марину Девятову "Экспресс газета".

В то время оба были очень популярны и востребованы: один мотался по соревнованиям, другая – по гастролям. Любовные отношения Плющенко и Девятовой стали постепенно сходить на нет. Вот тут-то и возник Алексей Пигуренко, который был готов кочевать вслед за артисткой по городам и весям. Вот только спустя три года Марина и с ним разошлась. Певица объяснила, что их роман сгубил быт, да еще и ребенка никак не удавалось завести.

В итоге пара сделала паузу в отношениях. Пигуренко и Девятова прожили раздельно полтора года. Потом у артистки умер отчим, которого она очень любила. Именно Алексей оказался рядом, чтобы ее поддержать. Тогда их отношения возродились. Потом Марина узнала, что ждет ребенка. Вскоре они поженились. В феврале 2017 года певица подарила супругу дочь Ульяну.

Евгений Плющенко тоже недолго мучился от одиночества. Сейчас он женат на музыкальном продюсере Яне Рудковской. В январе 2013 года она подарила ему сына Александра. Пара мечтает о дочери, однако забеременеть Яне не удается. При этом Евгений Плющенко против суррогатного материнства.