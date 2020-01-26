Отец обнародовал фото абсолютно голой Меган Маркл

Томас посетовал на то, что дочь совсем перестала о нём заботиться. Он ждет, что Меган будет хоть немного благодарна за заботу и любовь, которую он ей дарил.
Сама герцогиня говорила, что уже много лет не общается с отцом, а тот использует ее имя для пиара. При этом десятки счастливых совместных фото Маркл с отцом говорят о том, что они все-таки поддерживали теплый контакт.
Среди разных фотографией, показанных Томасом в эфире, попался один забавный кадр, на котором будущая жена внука Елизаветы II в совсем маленьком возрасте запечатлена без ползунков и подгузника. Стоит отметить, что скоро отец Меган может лицом к лицу встретиться с дочерью в суде. Томас заявил о том, что готов дать показания на делу о попавшем в прессу ее личном письме.
Ранее сообщалось, что продукция Меган Маркл и принца Гарри пропала с официального королевского сайта. Фанаты британской короны больше не смогут получить памятные сувениры.
Предметы были выпущены в честь свадьбы Сассексов в Виндзоре. Она состоялась в мае 2018 года. Некоторые кофейные наборы, кружки и тарелки были доступны для покупки несколько дней назад. Теперь предметы не представлены в интернет-магазине.
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