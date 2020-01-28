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Шоу-бизнес

"Она спивается": бывший любовник бьет тревогу из-за певицы Ирины Отиевой

Ирина Отиева. Фото: Evguenii Matveev/Russian Look/www.globallookpress.com
Новый выпуск шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" был посвящен некогда известной певице Ирине Отиевой. Сейчас артистка не выступает, не выходит в свет, не дает интервью. Близкие встревожены: они утверждают, будто певица спивается.
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Ирина Отиева прославилась после того, как исполнила заглавную песню в фильме "Вам и не снилось". Артистка виртуозно исполняла джазовые партии и считалась конкуренткой Ларисы Долиной. Но уже прошло много лет, а об эффектной певице ничего не слышно, она буквально пропала.

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 Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

В программе Андрея Малахова "Прямой эфир" появился некий Александр Пищиков. Мужчина сообщил, что знаком с Ириной, когда той не было и 20 лет, они даже были любовниками. Сейчас он живет в Германии и давно не общается с Отиевой, но общие знакомые сообщили ему печальные новости о ней. "Когда мне сообщили, что она спивается, это был удар ниже пояса", – признался бывший любовник артистки.

Пищиков признался, что не понимает, как с ней такое могло произойти, ведь в свое время, когда у него самого были проблемы с алкоголем, она чуть ли не грудью вставала, чтобы спасти его от этой напасти.

На шоу показали и саму Ирину Отиеву. Репортеры сняли некогда эффектную артистку дома, в халате, без макияжа, с небрежной прической. Сейчас выглядит певица совсем не так, как раньше. Ирина пожаловалась на невостребованность. "Это страшно, когда ты всю жизнь работал – и не работаешь. Страшно. Старики не нужны больше. Все. Нужна молодежь вот эта дебильная. Которые ни петь не умеют, ничего не умеют вообще", – заявила Ирина Отиева.

Артистка заявила, что ее никуда не приглашают, "будто меня и не было". "Вообще ни разу не позвонили. Во всяком случае, я всегда благородно себя вела в том отношении, что я всегда звонила, когда людям плохо, да. Ну, я так воспитана. От меня отвернулись все. И Лариса (дДолина. – Прим.ред.), и Песков, и Серов, Крутой. Когда я была на пике, они все звонили, они все приезжали, они гуляли здесь днем и ночью. А вот как только меня убрали... Новая позиция просто тогда появилась у телевидения, что надо убирать, подчищать стариков. Но самое интересное, что все те же морды и торчат", – высказалась певица.

Находящаяся в студии актриса Ирина Мирошниченко в шоке от того, что стало с Ириной Отиевой. "Я думаю, что она очень больна. Это болезнь. Ее надо лечить, если у нее есть близкие люди, а у нее жива мама", – сказала актриса. Она призвала общественность помочь певице. А затем обратилась к Андрею Малахову, который якобы тоже хорошо разбирается в этой теме.

Тот отреагировал: "Я считаю, что Ирина в какой-то степени лукавит. Потому что ей периодически звонят редакторы, приглашают ее на программы, вспоминают. Конечно, предлагают помощь, но вот она как-то закрылась".

Автор: 28 января 2020, 10:51

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