"А мой муж без выходных работает": шикующая Собчак довела россиян до бешенства

Казалось бы, в период новогодних каникул люди способны излучать лишь любовь и радость, если не остаться без сил после громкого сабантуя. Однако телеведущая Ксения Собчак сумела в дни господствующего лежачего положения взбесить весомую часть населения России.

Собчак разместила в своем "Инстаграм" фото, сделанное на трапе частного самолета. Звезда рассказала, что планирует отдохнуть на горнолыжном курорте Куршевель.

"Как же все-таки приятно зарабатывать деньги честно, и выставлять любые фотки в инстаграм, какие нравятся. Куршавель, мы прилетели!Горы, трепещите! (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены)", – написала она.

Многие пользователи Сети решили, что Собчак хвастается, и приняли ее яростно критиковать. "А где так честно зарабатывают? У меня муж без выходных работает и из машины не вылезает… Даже никуда по России съездить не можем. Хоть бы не писали-честно заработать", – возмутилась россиянка. "Особенно приятно зарабатывать тебе, Ксюша на рекламе, которая разводит на деньги!" – поддержала ее землячка.

Напомним, ранее известный блогер Лена Миро обвинила журналистку Ксению Собчак в наглом вранье. Дескать, телеведущая, подводя итоги года, преувеличила собственные достижения.

Лена Миро отреагировала на пост Ксении Собчак в соцсети. Блондинка хвасталась успехами. По словам журналистки, за 2019 год ей удалось сделать популярное шоу на "Ютуб", попасть в рейтинг самых цитируемых персон страны, заработать на рекламе и выйти замуж за любимого человека.

