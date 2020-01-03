Закинувшей ногу на мужа Тодоренко предложили мастер-класс от Волочковой

Теледива призналась, что поехать на тренировку ее уговорил муж. Регина Тодоренко поблагодарила Влада Топалова за отличную мотивацию.
"Только ты мог после празднования Нового Года потащить меня в зал на тренировку 🙈😂 Наверное 2020й будет годом спорта) Может, стану мастером спорта по шпагату😆 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), – написала она в личном "Инстаграм".
Также Регина опубликовала свежий снимок. Она и ее супруг запечатлены во время растяжки. Тодоренко закинула ногу на плечо Топалову, продемонстрировав отличный шпагат.
Поклонники поддержали звездную пару в стремлении быть здоровыми и красивыми. Также Регине Тодоренко предложили в качестве наставника балерину Анастасию Волочкову. По словам интернет-обывателей, танцовщица – королева шпагата.
"Ахаха, после нг даже спортзал пустой, одни вы такие, старательные🌷", "Вы так похожи 😊прям одно лицо", "Волочкова мастер шпагата 👾", "А мы валяемся) ведь завтра начинается рабочая неделя ...", "Наверное кто-то много оливье съел)))))", "Ниша занята Волочковой😂", "Ты так тянешься, что на самом деле я сомниваюсь, что это он потащил вас в зал 😃", – писали подписчики Регины Тодоренко.
Популярные темы форума
Мерзкие,лживые РОДСТВЕННИКИ !
Невеста, с Новым Годом!
ЁЛКА настоящая или искусственная?
Покойница, вторая страничка.
НЕВЕСТА ТЫ КЛАССНАЯ
Мерзкие родственники
Лондон или Нью Йорк? На ПМЖ
ЯЙЦА
А мне, блин, нравится Отмороженный, а вам? Он похож на фан Томаса.
Что хотите получить на новый год?