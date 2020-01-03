"Красивая зараза": Асмус с бокалом поразила внешним видом

Актриса Кристина Асмус поздравила поклонников с Новым годом. Жена резидента Comedy Club Гарика Харламова поразила красотой.

Кристина Асмус устроила импровизированную фотосессию. Знаменитость позировала на лестнице с бокалом шампанского. Она была облачена в персиковое платье с прозрачными рукавами и подолом.

"С Новым годом!! Здоровья вам и вашим родным! И кайфового нам всем года!! Берегите себя", – написала Кристина Асмус в личном "Инстаграм".

Поклонники не могли пройти мимо невероятно привлекательной супруги комедианта. Комментарии под фотографией артистки, заполонили ответные поздравления и комплименты.

"Красивая зараза🤩 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Кристина, выглядишь супер! 😍🔥", "Очень красивая нежная😍😘", "Очень красивая нежная😍😘", "Ой! Какое красивое платье! И Вы конечно тоже🌹🌹🌹🌹", – писали Кристине Асмус.

Отметим, что внешний вид артистки хвалят не только обыватели, но и эксперты. Историк моды и ведущий шоу на Первом канале "Модный приговор" Александр Васильев считает, что жена Харламова всегда одета со вкусом.

"Посмотрите на ее образы на красных дорожках, в жизни. Она выглядит как скоромная девушка из хорошей семьи, воспитанная и добропорядочная. В ее гардеробе нет даже намека на эротику, никакого вульгарного привкуса – нет откровенных декольте, разрезов и прозрачных нарядов". – высказался о стиле Кристины Асмус историк моды.