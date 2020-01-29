Покалеченная Орбакайте оказалась в эпицентре землетрясения

Певица испытала сильный стресс из-за подземных толчков, которые стали последствиями мощного землетрясения в 7,7 балов у берегов Кубы. В этот момент артистка находилась в своей квартире в Майами.
Орбакайте не сразу поняла, что происходит и списала все на шумный ремонт у соседей. Однако позже догадалась о первопричине. На видео слышно, как певица испуганно комментирует происходящее: "Сейчас люстра рухнет!".
Несколько домов в Майами экстренно эвакуировали из-за подземных толчков. Также из-за катаклизма произошел сбой в движении транспорта.
Ранее стало известно, что артистка впервые за свою долгую карьеру сломала на репетиции ногу. Из-за этого ей пришлось отменить несколько выступлений. 48-летняя певица извинилась перед поклонниками и попросила поддержки, которая ей так необходима в такой непростой момент.
Заниматься восстановлением здоровья Кристина Орбакайте планирует в Америке. Сейчас с ней муж Михаил и дочь Клавдия. У Кристины есть апартаменты в Майами с видом на океан и квартира в Нью-Йорке.
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