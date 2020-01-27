"Волочкова отдыхает": семилетняя дочь Орбакайте обставила балерину

Семилетняя дочь Кристины Орбакайте Клавдия показала невероятное владение своим телом. Девочка буквально утерла нос Анастасии Волочковой.

Недавно певица опубликовала в своем микроблоге новое видео. Сейчас она вместе с наследницей отдыхает на море. В кадре юная прелестница выполняет два колеса подряд, а потом садится на шпагат. Девочка улыбается. По всей видимости, физическая активность доставляет ей большое удовольствие.

"Просто было воскресенье", – написала Кристина в подписи к публикации. Текст она сопроводила забавным эмоджи в виде человечка, выполняющего акробатические упражнения.

Поклонники пришли в восторг от вида внучки Аллы Пугачевой. Многие отметили, что у девочки прекрасные способности. Кроме того, некоторые предположили, что в будущем Клавдия свяжет свою жизнь с большим спорт. Часть пользователей заметила, что семилетняя дочь Орбакайте в своем мастерстве буквально обставила прима-балерину Большого театра Анастасию Волочкову.

"Волочкова "отдыхает", " Молодец🌹 Дала урок Волочковой" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), "Ого! Молодец! В маму гибкая ! В копилку талантов )", "Клава такая длинноногая, с врожденной растяжкой. Хореография, Художественная гимнастика...грация, пластика, уверенность в себе!", – написали восторженные поклонники под постом Кристины Орбакайте.