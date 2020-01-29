"Какой малыш!": Баскова поздравляют с пополнением в семье

В фан-аккаунте исполнителя появилось несколько фотографий с маленькой девочкой. Певец держит ребенка на руках, а малышка тянет руки к лицу Баскова и радостно улыбается.
Интернет-пользователи отметили сходство ребенка с знаменитым артистом. "На вас похоже", "Копия Коля", "Коля! Малыш на Вас похож!" – написали поклонники.
Другие догадались, что девочка не родня Баскову, однако пожелали, "чтоб вот такие ножки малыша скоро бегали" по его дому. "Ему надо такую же девочку, дочечку!" "Вам идет" – написали под фото.
Напомним, что у артиста уже растет 13-летний сын Бронислав от брака с дочерью продюсера Бориса Шпигеля Светланой. Супруги развелись в 2008 году. После этого Николай Басков пережил серию неудачных романов. В числе его спутниц засветились мисс Вселенная Оксана Федорова, балерина Анастасия Волочкова, певица Софи Кальчева. С фотомоделью и телеведущей Викторией Лопыревой Басков даже собирался связать себя узами брака, но свадьба так и не состоялась.
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