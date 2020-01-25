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"Во все тяжкие": Кейт Миддлтон приписали отношения на стороне

Кейт Миддлтон. Фото: ALPR/AdMedia/www.globallookpress.com
Семье герцога и герцогини Кембриджских грозит разлад. Идиллию королевской пары могут разрушить измены, причем со стороны обоих супругов. 
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"Карты показывают, что Кейт буквально заставляет себя жить по правилам: гасит в себе недовольство и страдает от этого. Но ничто человеческое ей не чуждо. В марте, видимо, чтобы хоть как-то развлечься, она заведет интрижку. Легкий флирт может перерасти в отношения, и летом пикантная история скорее всего вылезет на поверхность в СМИ. В результате здравый смысл победит, и Миддлтон вернется в семью, а точнее - отложит роман на потом, временно прекратив всяческое общение с другим мужчиной. Этот роман поможет ей перезагрузиться, так как жить под постоянным контролем и обдумывать каждый свой шаг сможет не каждый человек", – рассказала "Дни.ру" таролог Наталья Копнева.

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Кейт Миддлтон герцогиня Кембриджская

После этой истории Уильям тоже подкинет сюрприз. Гадалка увидела, что у принца на стороне закрутятся серьезные отношения. И если Кейт хоть что-то сдерживает, то принц пустится во все тяжкие. Более того, есть вероятность, что его дама забеременеет. Но Кейт Миддлтон умная женщина: она многое предвидит и старается все продумать заранее. Она выпустит мужа из-под контроля только потому, что сама будет чувствовать себя несколько виноватой. В любом случае, развода она не даст. А еще через год Кейт Миддлтон снова станет матерью. 

25 января 2020, 04:09

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