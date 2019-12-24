Сын Мироновой спровоцировал слухи о тайной женитьбе

Рак у Анастасии Заворотнюк Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Топ новостей

Актриса Светлана Крючкова умерла на операционном столе
Пресняков и Подольская расстались из-за Николаева
"Под чем она?": еле шевелящая губами Волочкова купила билет в один конец
После известия о параличе Заворотнюк пришла на крестины девочки
77-летняя ведущая Ангелина Вовк рассказала о свадьбе с молодым ухажером
партнеры
Вторник 24 декабря
Лента новостей
17:22
"Итальянский Рождественский Фестиваль" в Музее Москвы
17:02
Горячие блюда для новогоднего стола
16:56
В Петербурге доставщик еды пытался изнасиловать женщину
16:32
"Сволочь и антисемитская свинья": эмоциональное выступление Путина попало на видео
16:31
Как обнаружить колоректальный рак на ранних стадиях
16:25
Под Петербургом на свалке нашли завернутый в полиэтилен труп
16:15
Жителю Подмосковья выстрелили из пистолета в лицо
15:56
В Дмитрове вандалы сожгли детскую карусель
15:39
Какой алкоголь безопаснее всего употреблять в новогоднюю ночь
15:33
"Дни.ру" дарят подарки: запас "Боржоми" на первое января
14:51
В койке бабушки стонут громче: интимные причины расставания Шаляпина и Цымбалюк-Романовской
14:41
Чехова с блаженной улыбкой показала тренировку интимных мышц
14:39
Топ-5 альтернативных новогодних маршрутов
14:35
Купившая квартиру в центре столицы Бузова влезла в долги
14:26
Тайны резидентов Comedy club будут раскрыты под новогодней елкой
14:08
Как лечить косточки на ногах
14:05
Гороскоп совместимости с мужчиной-Раком
13:49
Грудного ребенка оставили умирать в подъезде в Мытищах
13:47
Сообщение Волочковой о рождении двух дочек стало сенсацией
13:35
Рудковская публично призналась Билану в любви в день рождения
13:31
"Все ходуном ходило": Галкин о ночи в гостинице с табуном проституток
13:30
Финансист рассказала о способах сэкономить на новогодних праздниках
13:27
"Шикарный жеребец!": подробности первой брачной ночи 77-летней Вовк и молодого возлюбленного
13:25
Раскрыты секреты ужаснувшей американцев российской подлодки
13:11
Венценосная особа раздавила Меган Маркл
13:10
Российским водителям ограничат время нахождения за рулем
13:07
Шаляпин бросил Цымбалюк-Романовскую ради пенсионерки
12:56
"Я бы давно помер": Гафт об изматывающем лечении тяжелобольной Волчек
12:54
"Кровь из ушей": выступление Сябитовой вызвало омерзение
12:39
Ксения Собчак пострадала после учений спецназа
12:28
Россияне назвали самые плохие новогодние подарки
12:11
Британский почтальон умер от усталости, доставляя письма к Рождеству
11:52
Советы Хромченко: что надеть на Новый год
11:50
Молодая жена беременна от 59-летнего Олега Меньшикова
11:48
Галина Волчек перестала самостоятельно дышать
11:43
Косторная может сняться с чемпионата России
11:43
Приведите внучат: тяжелобольная Волчек оказалась бабушкой двойняшек Пугачевой
11:37
Тихо растворилась: судьба пропавшей на Украине россиянки ужаснула народ
11:32
Мэра города в Мексике застрелили на рождественской вечеринке
11:14
Получает в десять раз больше: почему Загитова на самом деле ушла из спорта
10:52
"Выброшу все телефоны": ревнивая Гузеева изводит мужа угрозами
10:52
Новые подробности о госпитализированной Галине Волчек
10:51
Метеорит вывел из строя российский спутник
10:45
Чувствует себя как дома: появилось доказательство романа Бузовой и блогера
10:40
В крупнейшей в России фирме автозапчастей проходят обыски
10:34
"Не с кем говорить": Лукашенко выставили на посмешище (видео)
10:29
Синоптик пообещал москвичам подарок от погоды на Новый год
10:25
"А где Ваш Дед Мороз?": Нетребко с голубыми губами ошарашила публику
10:17
Как у Заворотнюк: вид Долиной напугал народ
10:12
Новогодняя вечеринка в Красноярске прошла без зрителей
10:08
Путин шуткой довел украинцев до бешенства
09:39
Крид побил зазнавшуюся Бузову и стал любимцем интернета
09:31
Памятник с могилы Фриске оказался в ресторане
09:30
Зеленский лезет в карманы украинцев ради издевательств над "Родиной-матерью"
09:14
Джеки Чан едва не умер на съемках нового фильма
08:59
Российские собаки оказались переносчиками смертельной болезни
08:56
"Зазвездила рано": Винокур крепко вмазал призвавшей закрыть "Аншлаг" Борщевой
08:39
Леру Кудрявцеву срочно прооперировали из-за порвавшейся груди
08:38
Истребитель Су-57 разбился в Хабаровском крае
08:12
Рубль укрепляет позиции по отношению к доллару и евро
07:47
Артистка Галина Волчек впала в кому
06:35
50 миллионов за травлю: Летучая решила наказать канал НТВ
04:19
"Ухажер новый": Барановскую застали с неожиданным спутником
02:17
Неуклюжий Харламов лихо опозорился на фоне ловкого Крида
00:16
Хулиганке Шейк вручили ношеные носки
00:05
Люди расстроены: запуск поездов через Крымский мост оказался испорчен
21:57
Отказавшейся от "голубых огоньков" Пугачевой нашли замену
21:55
В Петербурге женщина скончалась под колесами авто
21:50
Подлец Порошенко бросил умирать близкого человека
21:48
"Голубой огонек": Пугачева спуталась с гей-мафией на Первом канале
21:43
В Петербурге электричка насмерть сбила мужчину
21:22
Россиян призвали отгородить детей от химических сладостей
20:45
Названа опасность приготовления яичницы
20:02
В Ставрополье женщина пережила две клинические смерти и стала бесплодной из-за врачей
18:54
Поехали! Как Путин открыл железную дорогу на Крымском мосту
18:53
Убившему чемпиона России лихачу вынесли приговор
18:34
"Дуб дерево": Волочкову крепко приложили за нелепый образ
18:07
Под Москвой обнаружили бомбандировщик времен ВОВ
17:27
"В тихом омуте...": директор Бочкаревой высказался о ее задержании
17:19
Отплясывающая Бородина едва не затоптала ребенка на празднике
16:57
"Кто самая счастливая?": Долина провела выходной в кругу семьи
16:45
Гороскоп совместимости с мужчиной-Близнецы
16:39
Скандал в подмосковном кафе закончился поножовщиной
16:36
Московский кредитный банк поддержал BELUGA GROUP
16:31
"Безумие": Ходченкова раскорячилась похлеще Волочковой
16:16
Ради грудастой жены: вскрылся сенсационный договор Цекало с Галушкой
16:04
Владимир Машков рассекретил тайные страницы жизни Мэрилин Монро
15:50
Сделаны сенсационные выводы о лишнем весе
15:45
Что обязательно должно быть на новогоднем столе
15:28
Очень просили: родным запретили взять домой больную раком Заворотнюк
15:19
Наблюдатели заметили странности в проезде Путина по Крымскому мосту
15:18
"Весь в мать!": Водянова в трусах обласкала старшего сына
15:14
Как быстро привести себя в порядок перед праздником
15:07
"Вовке повезло": народ пустил слюни на оголившуюся Подольскую
14:53
Жуткое ДТП с пассажирским автобусом попало на видео
14:42
Евро ниже 69: рубль уверенно растет
14:34
Объявлено о поражении Владимира Зеленского
14:27
"Женщина-огонь": откровенный наряд Каменских распалил страсть в украинцах
14:16
"Прерывалось три раза": что сказал Путин, проехав на поезде по Крымскому мосту
14:13
Зачем продавать любовь за деньги
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Люди расстроены: запуск поездов через Крымский мост оказался испорчен
Гороскоп совместимости с мужчиной-Близнецы
"Он присутствует": Влад Кадони сделал признание о сексе с ведущей шоу "Дом-2"
"Девка легла под старика": жену Диброва жестко приложили за брак ради выгоды
"Нет оправдания": Зеленский начнет продавать Украину в 2020 году
"Гарик голодом морит": Асмус напугала россиян болезненной худобой
Шоу-бизнес

Сын Мироновой спровоцировал слухи о тайной женитьбе

Мария Миронова. Фото: "Доктор Рихтер. Продолжение" (2018)
Спутница сына Марии Мироновой, Андрея Удалова, привлекла внимание общественности. Народ гадает, кто именно сопровождал звездного отпрыска.
прочитано 151 раз

В Москве состоялась премьера картины режиссера Клима Шипенко "Холоп". На мероприятии собралось много отечественных знаменитостей. В числе прочих присутствовала и актриса Мария Миронова.

ПО ТЕМЕ

Мария Миронова сообщила об уходе сына

Марию Миронову заметили на прогулке с двухмесячным сыном

Мария Андреевна Миронова

Мария Андреевна Миронова советская и российская актриса театра и кино

Знаменитость приехала на премьеру в компании 27-летнего сына Андрея Удалова и некой барышни. Интересно, что у прекрасной незнакомки присутствующие разглядели кольцо на безымянном пальце правой руки.

Появление таинственной девушки спровоцировало слухи о женитьбе отпрыска Мироновой. Об этом сообщает "Экспресс газета".

Напомним, не так давно артистка рассказала журналистам, что Удалов давно живет самостоятельно. "У родителей бывает момент, когда ребенок вырастает и уходит. Я недавно отпустила во взрослую жизнь старшего сына Андрея, а у меня еще есть маленький сын. У меня нет перерыва между ними. Сколько себя помню, столько я и мама", – сказала Мария Миронова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Отметим, что сейчас знаменитость погружена в заботы о младшем сыне Федоре. Мальчику еще нет и года, поэтому он требует постоянного внимания мамы. Артистка вышла замуж в прошлом году, после двух лет отношений. Супруга, который стал для нее четвертым, Мария Миронова тщательно скрывает. Поговаривает, что между влюбленными значительная разница в возрасте.

24 декабря 2019, 17:15

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Подлец Порошенко бросил умирать близкого человека
Трамп проговорился о поездке в Москву
Вскрылся секретный договор России и Украины
"Любыми способами": протестующие белорусы хотят убить Лукашенко

Шоу-бизнес

Сын Мироновой спровоцировал слухи о тайной женитьбе
"Ко мне никто не наведывался": мать Бузовой отрицает наличие долгов у дочери
Как пластиковая кукла: накачавшую губы Королеву разнесли
"У обоих была химиотерапия": Галкин впервые откровенно о раке

Проишествия

Жуткое ДТП с пассажирским автобусом попало на видео
"Ненавидел кагэбэшников": вскрылись новые данные о стрелке с Лубянки
"Зомбирован": отец поделился шокирующими данными о стрелке с Лубянки
"Общался с арабами": убитая горем мать рассказала о стрелке с Лубянки

Lifestyle

Владимир Машков рассекретил тайные страницы жизни Мэрилин Монро
Создатель спецэффектов покорил Москву
Неизвестные страницы жизни Федора Шаляпина представили народу
Срочно: Сафронов умер во время похорон Лужкова
Шоу-бизнес

Галина Волчек перестала самостоятельно дышать

Актриса находится в крайне тяжелом состоянии
Шоу-бизнес

"Все ходуном ходило": Галкин о ночи в гостинице с табуном проституток

Комик получил незабываемые впечатления

Шоу-бизнес

Пугачева за безумные деньги согласилась ночью ублажить Эрнста

Примадонне заплатят десятки миллионов
Шоу-бизнес

"Убитый" кишечник привел к смерти российскую актрису

Женщина сгорела буквально за два дня

Гороскоп

Гороскоп совместимости с мужчиной-Раком
Гороскоп совместимости с мужчиной-Близнецы
Календарь красоты на январь 2020 года
Совет на выходные

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Получает в десять раз больше: почему Загитова на самом деле ушла из спорта
"Экстренно меняю планы и вылетаю": Слуцкая сделала заявление после известия о возвращении на лед
Заботливый Овечкин играет с подросшим сыном (видео)
Впервые в истории: 11-летняя российская фигуристка исполнила четверной тулуп (видео)

Регионы

Люди расстроены: запуск поездов через Крымский мост оказался испорчен
Испорченный праздник: РЖД подложило свинью шахтерам Кузбасса
Аварийное проседание: перед пуском поездов по Крымскому мосту случилось ЧП
Защитный купол приподнялся над челябинским метеоритом (видео)
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru