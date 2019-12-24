Сын Мироновой спровоцировал слухи о тайной женитьбе

В Москве состоялась премьера картины режиссера Клима Шипенко "Холоп". На мероприятии собралось много отечественных знаменитостей. В числе прочих присутствовала и актриса Мария Миронова.
Знаменитость приехала на премьеру в компании 27-летнего сына Андрея Удалова и некой барышни. Интересно, что у прекрасной незнакомки присутствующие разглядели кольцо на безымянном пальце правой руки.
Появление таинственной девушки спровоцировало слухи о женитьбе отпрыска Мироновой. Об этом сообщает "Экспресс газета".
Напомним, не так давно артистка рассказала журналистам, что Удалов давно живет самостоятельно. "У родителей бывает момент, когда ребенок вырастает и уходит. Я недавно отпустила во взрослую жизнь старшего сына Андрея, а у меня еще есть маленький сын. У меня нет перерыва между ними. Сколько себя помню, столько я и мама", – сказала Мария Миронова.
Отметим, что сейчас знаменитость погружена в заботы о младшем сыне Федоре. Мальчику еще нет и года, поэтому он требует постоянного внимания мамы. Артистка вышла замуж в прошлом году, после двух лет отношений. Супруга, который стал для нее четвертым, Мария Миронова тщательно скрывает. Поговаривает, что между влюбленными значительная разница в возрасте.
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