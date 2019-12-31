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"Это необходимость": испугавшаяся за свою жизнь Ирина Дубцова наняла телохранителя

Ирина Дубцова. Фото: www.globallookpress.com
Ирина Дубцова рассказала о домогательствах навязчивых поклонников. Певица была вынуждена нанять охранника.
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Накануне Нового года артистка призналась, что ни отпуск, ни домашний праздник ей уже много лет недоступны. Ирина Дубцова как всегда будет выступать.

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Ирина Викторовна Дубцова певица, поэтесса, композитор

Исполнительница призналась, что недавно обзавелась телохранителем. "На самом деле у большинства моих коллег давно есть телохранители. Вот и я решилась. Для артистов, а тем более женщин, это не прихоть, а производственная необходимость", – цитирует Ирину Дубцову сайт "Комсомольская правда".

При этом она отметила, что в семье ее родителей бывали ссоры. По словам Ирины Дубцовой, ее отец и мать до его последнего дня сохранили прекрасные отношения. "Я была бы врушкой, если бы сказала, что в нашей семье никогда не было ссор. Но рукоприкладство я даже представить себе не могу – в нашем окружении этого никогда не было. И когда женщины терпят побои, оправдывая это великой любовью, я не могу этого принять", – заявила артистка.

Говоря о домогательствах, Ирина Дубцова отметила, что все в руках женщины, ведь грань устанавливает она сама. "Я, например, могу вести себя так, что мужчина, который подумал о чем-то неприличном, даже глаз на меня не поднимет", – заверила Ирина Дубцова.

Автор: 31 декабря 2019, 22:20
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