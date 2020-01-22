Притащили силой: раздраженный сын Нагиева спрятался за спиной Тарасовой

Звезды с удовольствием позировали на красной дорожке и рассказывали репортерам, как мечтать правильно. Шоумен Александр Гудков, например, уверен, что исполнить любые желания силой мысли – возможно. Главное, по его словам, их визуализировать – представлять нужный результат в виде картинки. По словам Гудкова, в этом нет волшебства и мистики. Здесь работает закон причины и следствия.
"Это заложено в нас с молоком матери. У меня давным-давно сбылась одна мечта: я сильно хотел попасть в высшую лигу КВН, а нас никак не брали. И когда я уже оставил эти мысли, нас наконец-то взяли", – сказал Гудков. Отметим, что шоумен исполнил в фильме "Марафон желаний" роль героя-мерзавца, также Александр участвовал в написании сценария.
Стоит добавить, что Александр Гудков был очень дружелюбен с журналистами и поклонниками. Комик никому не отказывал в селфи и расцеловывал поклонниц в щеки.
А вот актер, сын шоумена Дмитрия Нагиева, Кирилл Нагиев был явно не в духе. На красной дорожке премьеры фильма "Марафон желаний" артист появился с коллегой по цеху Аглаей Тарасовой. Фотографам он позировал, прячась за ее спину. Создавалось впечатление, что Кирилла в кинотеатр притащили силой. Как сообщает издание "Комсомольская правда", на вопросы журналистов Нагиев-младший отвечал раздраженно и односложно. Напомним, картина "Марафон желаний" выйдет на большие экраны 23 января.
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