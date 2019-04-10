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Выпотрошенная Екатерина Гусева: Это уже было невыносимо

Екатерина Гусева. Фото: www.globallookpress.com
Екатерина Гусева дала откровенное интервью. Популярная актриса призналась, почему вдруг решилась на радикальные перемены в жизни.
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Екатерина Гусева получила известность после выхода многосерийного фильма "Бригада". Далее последовало еще несколько киноработ, благодаря которым за ней плотно закрепился образ драматической актрисы. Тем удивительнее выглядит новый фильм, в котором снялась Екатерина. Это семейная комедия "Домовой".

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Гусева пояснила, почему решилась на эксперимент с амплуа. "Я устала от трагедий на экране и на сцене, была вымотана, выпотрошена тяжелыми обстоятельствами, в которые меня постоянно погружали. Это уже было невыносимо. Чувствовала, что моего сердца не хватает, силы на исходе", – цитирует популярную актрису Teleprogramma.pro.

Партнерами Екатерины Гусевой стали маленькая Александра Политик и... коты. "На площадке друг друга сменяли около пяти-шести котов – все из Театра Куклачева. Это была одна большая рыжая, полосатая семья. Родственники дублировали друг друга. Вся съемочная группа подстраивалась под их режим. У котов по часам было расписано кормление, тихий час", – рассказала артистка.

У мурлык был даже собственный райдер. Они снимались только в первой половине дня, потому что на вторую были запланированы спектакли в театре. Интересно, что под возраст кинодочери Екатерины Гусевой подходит ее родная наследница Анна. Однако артистка убеждена, что той в кино делать нечего – во всяком случае, пока.

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Публикация от Екатерина Гусева. Актриса. (@_ekaterinaguseva_)

"Она еще не окрепла. Я пока берегу ее от изнуряющего кинопроцесса. Анна у нас первоклассница, вот и пусть пока учится. Нам есть чем заняться, а кино подождет", – заявила Екатерина Гусева.

Автор: Наталья Аряева10 апреля 2019, 15:25
ФОТОРЕПОРТАЖ

Триумф Екатерины Гусевой

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