"Ребенок болен": актриса Гусева призналась в своем страхе

На Первом канале начался новый сериал "Двое против смерти". В центре сюжета юноша и девушка, оба обладатели редкой группы крови и смертельно больные. Актриса Екатерина Гусева сыграла мать молодого человека. Женщина ни перед чем не останавливается, чтобы спасти своего ребенка.
"Римма – очень неоднозначная женщина. На первый взгляд, это женщина-монстр, просто Джек-Потрошитель, у которой в сумочке лежит скальпель. Она ищет донора для своего сына. И видит перед собой не мужчин, не женщин, она сканирует, у кого четвертая отрицательная группа, и готова тут же вскрыть и вытащить из тела здоровое сердце, чтобы ее сын, ее мальчик жил", – рассказала актриса.
Екатерина Гусева призналась, что ей было страшно быть Риммой, оказаться в ее шкуре и обстоятельствах. "Мотив у нее один – ребенок болен. До какой степени можно дойти в желании спасти своего ребенка, на какие жертвы можно пойти, и можно ли перед чем-то остановиться или нет. Поначалу, конечно, это отрицательный персонаж, но ее мотив, мотив ее поступков, он понятен", – цитирует Екатерину Гусеву Starhit.
Интересно, что изначально актрису утвердили на другую роль – мамы девушки. Но буквально в последний момент все переиграли. Для Екатерины Гусевой это стало неожиданностью, но она решилась на перемену.
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