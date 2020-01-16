Дочь Пригожина попала в страшную аварию

Накануне стало известно, что авария приключилась с 22-летней дочерью продюсера Данаей. Девушка ехала на такси, которое протаранил другой автомобиль.
Звездная наследница выложила фото с места ДТП. К счастью, обошлось без пострадавших. Как бы то ни было, дочь Пригожина не на шутку перепугалась.
Кроме того, девушка была крайне обеспокоена тем, что опаздывала на работу в первый же рабочий день. Ей пришлось срочно вызывать другое такси.
Судя по всему, фолловеры Данаи испугались за ее самочувствие и начали писать ей. Дочь Пригожина успокоила поклонников, опубликовав видеообращение в "Сторис" в своем инстаграм-аккаунте.
Начинающая бизнес-вумен заявила, что с ней все в полном порядке. Она поблагодарила всех за переживания.
Напомним, совсем недавно в ДТП пострадал сын Валерии. Парню пришлось накладывать швы на лицо.
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