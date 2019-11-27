Кончаловский впервые за долгое время высказался о дочери после случившейся трагедии

Андрей Кончаловский появился в студии передачи Владимира Познера. Прославленный режиссер откровенно обсудил не только творчество и политику, но и свою частную жизнь.

В 2013 году Андрей Кончаловский попал в аварию во Франции. Особенно сильно пострадала его дочь Мария. Сообщалось даже, что она впала в кому. Родители, режиссер Андрей Кончаловский и актриса Юлия Высоцкая, предпочитают не распространяться о состоянии Маши. Возможно, из-за недостатка информации общественность интересуется, что же происходит с дочкой знаменитостей.

Узнать подробности решил Владимир Познер в своей одноименной передаче. Ведущий начал исподволь. Он напомнил старое интервью режиссера, в котором тот высказывал мнение о книге Виктора Франкла "Сказать жизни "да". Тогда Кончаловский заявил, что это великая книга, которая многому его научила. В частности, тому, что в любой ситуации человек может найти смысл.

Далее режиссер сказал (Владимир Познер его процитировал): "Есть определенные смыслы, которые появились после того, как произошла трагедия с моей дочкой. И они движут мной и сегодня". "Что это за смыслы?" – спросил ведущий.

Андрей Кончаловский ответил: "У Виктора Франкла главная философия это иметь силу найти цель. Потому что жизнь без цели бесцельна. Ну а в данном случае все очень просто: цель это чтобы она выздоровела. И это является сущностью моей жизни и Юлиной. Чтобы она выздоровела, и эта вера неумолима".

Напомним, помимо дочери Марии у Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой есть сын Петр. Он моложе сестры на четыре года. Сейчас юноше 16 лет. Недавно он вышел с родителями в свет, представив с ними фильм "Грех" в Москве.