"Праздник-пьянка": певица Валерия и Иосиф Пригожин отоспались после банкета

Новый год певица Валерия и ее муж продюсер Иосиф Пригожин встречали в кругу близких и родных людей. Знаменитости сняли банкетный зал в одном из элитных ресторанов Подмосковья. Гости праздника подтягивались всю ночь. Друг звездного семейства Филипп Киркоров приехал вообще под утро.
Днем, 1 января, певица Валерия и Иосиф Пригожин отсыпались. Об этом свидетельствует свежий пост вокалистки в "Инстаграм".
"Самый короткий день в году, по-моему, не 21-го декабря, а 1-го января. Сегодня постепенно жизнь возвращается в свое привычное русло. Первое селфи в этом году" – написала знаменитость.
Также певица Валерия опубликовала совместное фото с мужем. Супруги выглядят счастливыми, бодрыми и свежими.
После, отвечая на сообщение подписчицы, артистка отметила, что алкоголем никто не злоупотреблял. "Нет вы не правы😁. Самый короткий день – это после пьянки, любого следующего числа... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала обывательница. "Ну не у всех праздник – пьянка🤷♀️😜", – заметила певица Валерия.
"Ну, очень хорошо выглядите для 1 января))) ночь то праздничная была!!!", "Самая лучшая пара в мире", "Вы такие красивые.... Счастья Вам и долгих лет жизни....😘😘😘😘😘😘😘😘", – поддержали певицу Валерию интернет-обыватели.
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