"Мужчинам тяжеловато": Волочкова держит избранника полуголодным на частной вилле

Экс-прима Большого театра даже на отдыхе придерживается диеты. Новогодние каникулы Анастасия Волочкова и ее таинственный возлюбленный, судя по всему, проводят полуголодные.

Танцовщица улетела на зарубежный курорт. Знаменитость загорает, купается в океане и катается на яхте.

Как оказалось, Анастасия Волочкова даже на роскошном отдыхе следит за фигурой. Отставная прима придерживается низкокалорийного питания. Избранник танцовщицы, которому удается все время оставаться за кадром, ограничил себя в еде, судя по всему, за компанию.

"Вечно зеленый холодильник во всех краях света. Так здорово на частной вилле! Загружаешь холодильник салатными листьями, яйцами, оливковым маслом и соевым соусом – и жизнь удалась. Только мужчинам тяжеловато с таким рационом. Зато все худеют", – написала Анастасия Волочкова в личном "Инстаграм".

Также знаменитость опубликовала свежее видео. В кадре танцовщица продемонстрировала содержимое холодильника и заявила, что встала пораньше, чтобы приготовить вкусный завтрак. "Хозяюшка", – похвалила сама себя Анастасия Волочкова.

Завистницы не смогли пройти мимо поста балерины. "Травоядное ты наше (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Мужика, похоже, нет в этой хате..😂", "В Тайланде не яйца варят, а морепродукты кушают 😂🙈", "Насос, где твои воображаемые друзья , про " Любимого" мы уже поняли..😆😆", "На моей вилле🤦🏻‍♀️ вы уже баню строили на мальдивах 😂😂😂", – писали злопыхательницы Анастасии Волочковой.