Ни один мужчина не удовлетворил юную дочь Волочковой

Анастасия Волочкова дала новое интервью. Скандально известная балерина рассказала об отношениях с дочкой-подростком.

Анастасия Волочкова никогда не скрывала, что всегда пользовалась успехом у представителей противоположного пола. Бизнесмены, предприниматели, звезды шоу-бизнеса – самые разные состоятельные мужчины ухаживали за балериной. Если раньше артистка откровенно рассказывала и показывала подробности своих романтических увлечений, то теперь резко ограничила доступ к этой информации.

Всему виной банальная зависть. Балерина теперь буквально по частям демонстрирует своего любимого мужчину: то его руки, то носки, то ремень от брюк. Но не скрывает, что очень счастлива. "Это год настоящей любви. Я этим очень дорожу. В тот момент, когда я решила не выставлять напоказ личную жизнь, ею стали интересоваться еще больше. Но мне удалось сохранить отношения в тайне", – сообщила Анастасия Волочкова на шоу "Звезды сошлись".

Однако, по признанию балерины, ни один ее ухажер не угодил дочке-подростку Ариадне, в том числе и нынешний. "Дочь не одобрила моего бойфренда. Если честно, Ариша ни одного не одобрила. Она всегда ревновала меня к любому человеку, кто появлялся рядом со мной. Я думаю, что такая история касается многих людей, потому что дети хотят, чтобы родители принадлежали только им", – философски заключила балерина.

Интересно, что дочь живет отдельно от Анастасии Волочковой. Ариадна находится с отцом Игорем Вдовиным и его новой возлюбленной. С пассией родителя, что примечательно, Ариша нашла общий язык. С матерью она видится нечасто. Анастасия уточнила, что не отказывалась от воспитания дочери: "Я ее не отправила, просто я попросила Игоря, чтобы он какое-то время уделил дочери. Это было год назад. Ей 13 лет было, сейчас 14, и это переходный возраст. До этого момента отец Ариши видел ее раз в полгода на протяжении лет семи".

Предстоящий Новый год Ариадна встретит с отцом и его новой любовью, а вот Анастасия Волочкова – с таинственным избранником в Таиланде.