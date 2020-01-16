"Не скажу!": Фадеев изо всех сил скрывает подробности о новых девушках

"Отвечаю на многочисленные вопросы касаемо группы "Серебро". Будет она существовать или не будет? Будет! Когда? Не скажу. В каком виде? Не скажу тем более. Это будет совершенно другая история" – сообщил музыкант.
Также стало известно, что поклонники больше не услышат старых песен в исполнении таинственного нового коллектива. Более того, кастингов в группу больше не будет. О том, как попасть в новый состав "Серебра" остается только догадываться.
"Старый материал мы исполнять не будем. Прошлое должно оставаться в прошлом, а настоящее в настоящем. Поэтому группе быть, но в каком виде – это пока тайна. Никаких кастингов больше не будет. Никогда" – заявил Фадеев.
Напомним, что группа "Серебро" покоряет мир с 2006 года. За это время вышло три полноценных альбома, а в 2007 девушки выступали на "Евровидении", заняв третье место. С тех пор состав практически постоянно менялся, однако группа продолжала существовать. В октябре 2019 года Фадеев заявил, что расторгает контракты со всеми артистками, оставляя им права на песни.
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