Фадеев взорвался при упоминании о его разводе

В Сети активно муссируются слухи о разводе Максима Фадеева с женой Натальей. Продюсер прокомментировал эти пересуды.

Все началось с того, что Максим Фадеев обнародовал старое фото, на котором запечатлена его жена Наталья на Красной площади. "Москва, 1996 год 9 января (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)! Наташа подписала фото из Polaroid. А я тебя, Натуля!" – сообщил продюсер.

Снимок собрал немало комментариев. Многие порадовались, но нашлись и те, кто вспомнил про слухи о разводе, которые на протяжении нескольких месяцев муссируются в интернете. "То есть ваш развод – это слухи?" – спросила поклонница.

Максим разразился гневной тирадой: "РАЗВОД? Вы смеетесь???????? Это разные грязноротые сми и артисты про это болтали! Это у них в головах "развод мозга", а у нас никакого развода не будет никогда! ❤️🙏🏻Не верьте сми и артистам! Они всегда лгут!"

Вероятно, под "артистами" продюсер имел в виду бывшую подопечную, певицу Лену Темникову. В интервью та говорила, что не раз заставала Максима Фадеева в компании своей коллеги Ольги Серябкиной, и якобы все очень смущались.

Максим Фадеев развил тему. "Они реально достали!))) Такое ощущение, что им не важно, что я говорю, им важно, что говорят в подворотне!) Как у Островского: "Кто то любит яблочко, а кто то свиной хрящик".. Красота в глазах смотрящего!" – философски заметил он в "Инстаграм". При этом продюсер согласился с утверждением, что быть женой творческого человека крайне непросто.