"Чувствую себя свиноматкой": жена Николаева ошарашила признанием

Певец Игорь Николаев и его 37-летняя супруга женаты уже девять лет. Они воспитывают четырехлетнюю дочь, но в СМИ нередко всплывают слухи об очередной беременности артистки. Но совмещать работу с личной жизнью бывает очень тяжело. Женщина даже призналась, что в прошлом году она впала в сильную депрессию.
По словам Юлии, такое с ней случилось впервые. Она отметила, что справиться с подавленным состоянием ей больше всего помогли занятия и близкие люди.
"Спасли меня мои самые главные антидепрессанты: мама, муж, дочка, сессия в ГИТИСе и выступления на сцене", – рассказала жена музыканта.
Вопреки расхожим слухам, Юлия Проскурякова и Игорь Николаев не планируют в ближайшее время заводить новых детей. В эфире программы "Привет, Андрей!" женщина призналась, что хочет сконцентрироваться на учебе в университете, которая дается нелегко. Говоря о сообщениях о ее беременности, Юлия отметила, что в них нет ничего нового.
"Я чувствую себя свиноматкой! Я все время рожаю и все время беременная. Я к этому уже начинаю привыкать", – отшучивалась артистка.
Она также рассказала, что ее отношения с Игорем Николаевым строятся на компромиссах. В случае ссоры супруги стараются честно и открыто разговаривать друг с другом, не прибегая к радикальным мерам.
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