"Чувствую себя свиноматкой": жена Николаева ошарашила признанием

Юлия Проскурякова ведет активную и насыщенную светскую жизнь. Она появляется на сцене в качестве актрисы и певицы, а также сдает экзамены в ГИТИСе, где учится на режиссерском факультете. Все это в купе с проблемами в личной жизни негативно сказывается на ее состоянии. прочитано 379 раз Певец Игорь Николаев и его 37-летняя супруга женаты уже девять лет. Они воспитывают четырехлетнюю дочь, но в СМИ нередко всплывают слухи об очередной беременности артистки. Но совмещать работу с личной жизнью бывает очень тяжело. Женщина даже призналась, что в прошлом году она впала в сильную депрессию. ПО ТЕМЕ "Ждем семерню!": супруга Николаева сообщила неожиданную весть Юлия Павловна Проскурякова певица Игорь Юрьевич Николаев певец, поэт, композитор, музыкальный продюсер По словам Юлии, такое с ней случилось впервые. Она отметила, что справиться с подавленным состоянием ей больше всего помогли занятия и близкие люди. "Спасли меня мои самые главные антидепрессанты: мама, муж, дочка, сессия в ГИТИСе и выступления на сцене", – рассказала жена музыканта. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия Проскурякова (@uliaveronika) 6 Янв 2020 в 2:22 PST Вопреки расхожим слухам, Юлия Проскурякова и Игорь Николаев не планируют в ближайшее время заводить новых детей. В эфире программы "Привет, Андрей!" женщина призналась, что хочет сконцентрироваться на учебе в университете, которая дается нелегко. Говоря о сообщениях о ее беременности, Юлия отметила, что в них нет ничего нового. "Я чувствую себя свиноматкой! Я все время рожаю и все время беременная. Я к этому уже начинаю привыкать", – отшучивалась артистка. Она также рассказала, что ее отношения с Игорем Николаевым строятся на компромиссах. В случае ссоры супруги стараются честно и открыто разговаривать друг с другом, не прибегая к радикальным мерам.

Сергей Селецкий 12 января 2020, 13:06 Автор: