"Господи, какая страшная!": Баскову сосватали артистку с фальшивым подбородком

Артистка Елена Воробей и певец Николай Басков могли бы составить отличную пару. Так считает вокалистка Любовь Успенская. Между тем Елена и Николай вместе высмеивают телеведущую Ксению Собчак.

Воробей и Басков участвуют в съемках новогоднего шоу для одного из федеральных каналов. Зрителям планируют показать не только веселые, но и злободневные номера.

Как сообщил Николай Басков в личном "Инстаграм", одно из выступлений будет посвящено громкой свадьбе телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Также артист опубликовал фото, которое привело в ужас его подписчиков.

В кадре Николай Басков позирует с Еленой Воробей, которая загримирована "под Ксению Собчак". Звезде приклеили внушительных размеров фальшивый подбородок.

Поклонникам вокалиста, показалось, что гримерам удалось воссоздать образ Любови Успенской. Мол, на Ксению Собчак мало похоже.

"На Собчак вообще не похожа, скорее Успенская, где-то рядом... Басков красавец, впрочем, как всегда! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Господи, какая страшная", "Ой... я не фанат Собчак, но это прям страх какой то. Ксения намного симпатичнее", "Тоже подумала, что это либо сама Успенская, либо пародия на нее 😂🙈😂", "Цирк на дроте , я панимаю што Воробей, похожая на трансвистита, идеальная пара для Коли, но это просто кошмар🙈🙈🙈😂😂😂😂", "Ладно страшное лицо, но что под подмышечными впадинами😱😱😱 Если возраст, тогда прошу прощения !" – рассуждали поклонники Николая Баскова.

В комментариях отметилась и сама Любовь Успенская. Она написала, что вокалисту необходимо присмотреться к юмористке. "Коля, давай женись на Воробей. Будете очешуительная пара", – сказала певица Николаю Баскову.