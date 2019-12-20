"Мохнатая" Орбакайте в сапогах-чулках атаковала сексуальностью

Дочь Аллы Пугачевой объявила в соцсети, что зрители увидят и услышат в первую ночь грядущего года премьеру – трек "Она". Артистка показала публике, в каком необычном образе предстала на ТВ.
Кристина Орбакайте выбрала для "Новогодней ночи" юбку миди с блестящей бахромой, черную водолазку, поверх которой накинула "мохнатый" полушубок неонового цвета с белыми вставками. Дерзким и сексуальным сделали образ сапоги-чулки, которые подчеркнули стройные ноги звезды.
Подписчики исполнительницы в "Инстаграме" не остались равнодушными к ее наряду. Большинство одарило звезду комплиментами: "Красота! Стиль! Ум! Счастливая Кристиночка!", "Прекрасно выглядите!!!", "Всегда шикарная!!", "Самая стильная", "Вот это прикид! Настоящий новогодний. Великолепно!"
Среди тех, кому пришелся по вкусу образ знаменитости, оказались дизайнер Игорь Гуляев, актриса Олеся Судзиловская, певица Валерия и другие. Однако нашлись и те, кому наряд показался агрессивным. "Как-то прикид не очень", "Где вкус-то?" – прокомментировали образ Кристины Орбакайте скептики.
Отметим, что сняться для новогоднего эфира, кроме Кристины Орбакайте, успели Лариса Гузеева и Дмитрий Нагиев. Они позировали ночью на Красной площади.
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