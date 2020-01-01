Шепелев оказался причастным к трагедии обманутой Цымбалюк-Романовской

Для Дмитрия Шепелева 2019 год был кране напряженным. Телеведущий даже признавался, что мечтает покинуть шоу Первого канала "На самом деле". Шоумен устал вести скандальную передачу, ему надоело спрашивать у гостей студии, "кто отец ребенка".

Между тем программа пользуется устойчивой популярностью среди зрителей. Народ, хоть и понимает, что скорее всего шоу "На самом деле" является постановочным и все диалоги прописаны сценаристами, с удовольствием проводит вечер в компании Шепелева, экспертов и одиозных гостей.

К слову, именно гости ток-шоу и делают телевизионщикам рейтинги. Чего только стоит основатель группы "На-На" Бари Алибасов. Продюсер сам ходил в студию Шепелева как на работу и единственного сына бизнесмена Бари Алибасова-младшего тоже подключил к съемкам.

Отметим, что именно в эфире "На самом деле" выяснилось, что громкая история с отравлением продюсера группы "На-на" жидкостью для прочистки труб – грандиозный обман. В студии ток-шоу была опубликована переписка Алибасова с врачом. За месяц до нашумевшей госпитализации и якобы искусственной комы Бари стороны обсуждали детали этой громкой пиар-акции.

После сенсационного разоблачения музыкальный деятель вновь появлялся на Первом канале. Шоумен проверял является ли Бари-младший его биологическим отпрыском. Редакторы шоу организовали проведение генетической экспертизы. Итог исследования, который зрителям казался очевидным из без теста ДНК из-за схожести героев, подтвердил отцовство шоумена.

Результаты генетической экспертизы из рук шоумена Дмитрия Шепелева получил и вокалист Прохор Шаляпин. Некая Татьяна Гудзева утверждала, что певец – отец ее новорожденного сына Федора. Новоиспеченная мать заявляла, что Шаляпин изменял с ней своей возлюбленной пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской.

Хоть Прохор и отрицал свою связь с Татьяной, результат теста говорил сам за себя – артист является биологическим родителем мальчика. Интересно, что почти сразу после выхода шоу отношения Прохора Шаляпина и Виталины Цымбалюк-Романовской закончились. Так Дмитрий Шепелев оказался причастным к личной трагедии обманутой пианистки.

В студии "На самом деле" появлялся и пока еще муж Лолиты Милявской Дмитрий Иванов. Тренер по сквошу на детекторе лжи пытался доказать, что его интрижка с косметологом из Беларуси не является изменой. Иванов говорил, что этот роман начался уже после его расставания с Милявской.

В студии "На самом деле" тренер по сквошу признался, что его брак со звездой начал разваливаться два года назад. Он говорил, что в 2018 году почти не занимался сексом с женой. А в 2019-м интимной связи с Лолитой у него вообще не было. Как выяснилось кризис в отношениях пары начался после того, как артистка отказалась заводить с ним совместного ребенка.