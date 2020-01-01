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Шепелев оказался причастным к трагедии обманутой Цымбалюк-Романовской

Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: пресс-служба Первого канала
Для Дмитрия Шепелева 2019 год был кране напряженным. Телеведущий даже признавался, что мечтает покинуть шоу Первого канала "На самом деле". Шоумен устал вести скандальную передачу, ему надоело спрашивать у гостей студии, "кто отец ребенка". 
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Между тем программа пользуется устойчивой популярностью среди зрителей. Народ, хоть и понимает, что скорее всего шоу "На самом деле" является постановочным и все диалоги прописаны сценаристами, с удовольствием проводит вечер в компании Шепелева, экспертов и одиозных гостей.

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Сюжеты Шоу "На самом деле" с Дмитрием Шепелевым

Дмитрий Андреевич Шепелев

Дмитрий Андреевич Шепелев телеведущий

К слову, именно гости ток-шоу и делают телевизионщикам рейтинги. Чего только стоит основатель группы "На-На" Бари Алибасов. Продюсер сам ходил в студию Шепелева как на работу и единственного сына бизнесмена Бари Алибасова-младшего тоже подключил к съемкам.

Отметим, что именно в эфире "На самом деле" выяснилось, что громкая история с отравлением продюсера группы "На-на" жидкостью для прочистки труб – грандиозный обман. В студии ток-шоу была опубликована переписка Алибасова с врачом. За месяц до нашумевшей госпитализации и якобы искусственной комы Бари стороны обсуждали детали этой громкой пиар-акции.

После сенсационного разоблачения музыкальный деятель вновь появлялся на Первом канале. Шоумен проверял является ли Бари-младший его биологическим отпрыском. Редакторы шоу организовали проведение генетической экспертизы. Итог исследования, который зрителям казался очевидным из без теста ДНК из-за схожести героев, подтвердил отцовство шоумена.

Результаты генетической экспертизы из рук шоумена Дмитрия Шепелева получил и вокалист Прохор Шаляпин. Некая Татьяна Гудзева утверждала, что певец – отец ее новорожденного сына Федора. Новоиспеченная мать заявляла, что Шаляпин изменял с ней своей возлюбленной пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской.

Хоть Прохор и отрицал свою связь с Татьяной, результат теста говорил сам за себя – артист является биологическим родителем мальчика. Интересно, что почти сразу после выхода шоу отношения Прохора Шаляпина и Виталины Цымбалюк-Романовской закончились. Так Дмитрий Шепелев оказался причастным к личной трагедии обманутой пианистки.

В студии "На самом деле" появлялся и пока еще муж Лолиты Милявской Дмитрий Иванов. Тренер по сквошу на детекторе лжи пытался доказать, что его интрижка с косметологом из Беларуси не является изменой. Иванов говорил, что этот роман начался уже после его расставания с Милявской.

В студии "На самом деле" тренер по сквошу признался, что его брак со звездой начал разваливаться два года назад. Он говорил, что в 2018 году почти не занимался сексом с женой. А в 2019-м интимной связи с Лолитой у него вообще не было. Как выяснилось кризис в отношениях пары начался после того, как артистка отказалась заводить с ним совместного ребенка.

1 января 2020, 23:52

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Это кто обманутая? Цымбалюк? Которая обманула всех со своим псевдо-романом с Шалавиным?
1

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