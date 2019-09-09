"Это была адская жизнь": Цымбалюк-Романовская о сексе с Джигарханяном

"Брак у меня был замечательный – тихий и спокойный, а вот развод оказался громким", – вздыхает пианистка, вспоминая отношения с Арменом Джигарханяном. Аленушка Кравец ахает: неужели при 44-летней разнице в возрасте у них был секс! "Как спалось тебе с дедушкой?" – прямо спросила любопытная светская львица у пианистки.
"Он вовсе не дедушка, это неправильная позиция, – поставила на место Алену Виталина. – В случае с Джигарханяном я изначально влюбилась в человека на сцене – еще в детстве выбрала себе кумира и поклонялась ему. Меня в нем привлекли харизма и восхищение. Это мужчина моей мечты, мужчины половины моей жизни. Потом мы оказались в ужасной ситуации – в мое отсутствие его увезли из дома и не вернули по сей день. Но это случилось не по нашей вине. Я все равно не жалею и горжусь, что рядом со мной был такой человек".
Кравец все не унималась и продолжала пытать подругу о том, какой в постели Армен Джигарханян. Мол, страстный ли, горячий, ненасытный? И как с таким взрослым человеком интимничать юной красавице? Но скромница Виталина не раскололась – считает, что о происходящем в постели публично рассказывать неприлично.
"Официально у Джигарханяна я была третьей женой, хотя и не думала, что он на мне женится, – призналась пианистка. – Мы встречались с 2002 по 2010 год. И в это время он мне ничего на дарил, так что в корысти меня сложно заподозрить. А после свадьбы мы с ним восемь лет жили в "однушке" в подмосковной деревне Глухово".
"Я всецело принадлежала бывшему мужу и не жила для себя, – уверяет Цымбалюк-Романовская. – Я делала для него все, я была для него всем! Была больше чем женой – медсестрой, водителем, директором, ассистентом. Это такая адская жизнь!"
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