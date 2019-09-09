Напившаяся Вика Морозова разрыдалась от одиночества

Виктория Макарская разоткровенничалась. Артистка вспомнила то время, когда еще не была замужем за актером Антоном Макарским.

До того, как стать артисткой, женой Антона Макарского, матерью его двоих детей Виктория Макарская носила фамилию Морозова, пела песни и имела весьма смелый, местами даже эпатажный, образ. Казалось, она вела крайне насыщенный стиль жизни – в ее доме не закрывались двери для самых разных людей, певица всегда была в чьем-то обществе, вот только на самом деле она страдала.

"КАК ЖЕ Я РЫДАЛА от одиночества! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – призналась Виктория Макарская на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. В то время она жила в доме "под снос", в бывшей квартире известного академика Збарского.

"Я, напившись джин-тоника, рыдала в окружении веселой компании музыкантов, поэтов, журналистов и просто хороших людей, которые толпами приходили в эту мою съемную квартиру в центре Москвы в режиме 24/7", – рассказала Виктория, отметив, что практически не была там одна. "В огромной гостиной стоял комплект концертного оборудования, но никто из соседей не жаловался", – сообщила артистка, ведь многих жильцов того дома расселили.

Вскоре после тех рыданий Вика Морозова познакомилась с Антоном Макарским, и он ей сделал предложение. А затем влюбленные "сбежали оттуда". " А дом тот снесен, а на его месте построен новый!:)" – завершила свой пост Виктория Макарская.