Китайцы "порвали" малолетнюю дочку Витаса

"Меня однажды хотели исключить из школы, потому что все дети пришли в школьной форме, а я, как истинный поклонник Майкла Джексона, пришел в белых носочках, белом шарфе, в коротких черных штанишках и шляпе, – рассказал Витас. – А на переменах еще танцевал "под Майкла" – с этого начался мой путь на сцену".
"А в пятом классе в меня влюбилась девочка, я, что называется, повелся и в школу практически не ходил, – продолжает исполнитель. – Отметки, как следствие, были далеки от положительных – я жил только встречами с этой своей зазнобой, ждал очередного поцелуя".
Сегодня Витас сам отец – его дочери Алле скоро исполнится 11 лет. "Учится, не в пример меня, на "4" и "5", – рассказал артист. – Правда, в школе на родительском собрании я ни разу у нее был – этим мама занимается. Алла очень популярна в Китае – вместе со мной она ездит туда на концерте. Три недели назад она выступала вместе со мной на стадионе, где было 25 тысяч зрителей. Рвали на части! Я этим горжусь! Ее пригласили сниматься в китайском кино. Думаю, у нее большое будущее".
Витас в Китае поставил рекорд – на один из его концертов в Китай собралось 200 тысяч зрителей. В Поднебесной так же, как и на родине, следят за ним. Например, оценили, что 40-летний артист в последнее время сильно похудел. "Я даже не знаю, что произошло, как-то вдруг стал "сдуваться", – признался певец. – Хотя не могу точно сказать, сколько сбросил".
В начале карьеры продюсер Витаса Сергей Пудовкин пустил слух, что-де у Витаса есть жабры, поэтому он и берет столь высокие ноты. "Сегодня я против подобного "хайпа", решил, что пусть жизнь идет своим чередом", – улыбается Витас.
Популярные темы форума
Почему в Питере и Москве плохих людей больше, чем во всей России?
Последствия длительного (30 лет), каждодневного употребления мариванны?
Семейство актёров Лазаревых самое счастливое?..
Самые красивые мужские имена?
Гей парады, нужны ли они?
Как вам водолеи?
Астролог В.Володина ошиблась в своём муже?
На каком свидании можно спать?
Ищу невесту в Киргизии или Узбекистане.
Не гаварите мине как я должын песать, граматна или неграматна. И я не скажу, куда Вам засунуть свою грамотность.