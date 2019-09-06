Гуф упомянул возможность заключения музыкального контракта с Тимати

Многие знают исполнителя как автора хитов "Кто как играет", "Три нити", "Те дни" и других. Певец продолжает успешно работать над новыми альбомами, но, похоже, останавливаться на одиночной карьере он не собирается.
Напомним, что ранее Долматов входил в состав творческого объединения рэперов – Gazgolder под руководством рэпера Баста. Алексей покинул лейбл в 2013 году из-за ссоры с руководителем и по совместительству своим другом.
На своей странице в социальной сети Instagram Гуф выложил снимок, где он вместе с другим исполнителем хип-хопа Тимати сидит за столиком. Исполнители находятся в одной из башен комплекса "Москва-сити". Фотографию Алексей подписал так: "Обсуждаем условия контракта (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим.ред.)".
Пользователи, впрочем, отреагировали довольно неоднозначно. Многие посчитали, что подобное сотрудничество не приведет ни к чему хорошему. Кроме того, поклонники Гуфа призвали его вновь вернуться в Gazgolder и продолжить совместную деятельность с Бастой.
"С Васей бы лучше обсудил Баста-Гуф 2020", " Был пацан и нету пацана", "Лучше чем БастаГуф уже не будет", "Надеюсь, что мистер бургер к тебе, а не ты к нему", – эти и другие нелестные отзывы оставили подписчики певца.
Фолловеры выразили надежду, что происходящее не имеет серьезных намерений. Впрочем, заключат ли рэперы контракт, пока, неизвестно.
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