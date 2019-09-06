Кардинально изменившийся Киркоров взялся за оружие в новом клипе

Люди с оружием в руках вызывают чувство страха, но только не Филипп Бедросович. Известный певец взялся за автомат, чем удивил и обрадовал поклонников.



На недавно завершившемся фестивале "Новая волна" исполнитель выступил со своей новой композицией "Лунный свет". Публика с удовольствием отметила, что эта песня стала началом возвращения певца к истокам его музыки, "возвращением того самого Киркорова".

Впрочем, видимо, не все были рады такому событию. Напомним, что ранее певец выложил в своем микроблоге ролик, где его окружили вооруженные люди. Филипп с неудовольствием заметил, что "ему сорвали клип". Тем не менее, поклонники артиста сразу поняли, что это постановка и ролик является лишь анонсом полноценного клипа.

Собственно, сама работа не заставила себя долго ждать. Как сообщает издание EG.ru, вчера 5 сентября Киркоров опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram трейлер нового клипа на песню "Лунный свет". Вооруженный автоматом, звезда отечественной сцены исполнил роль героя знаменитой "Бондианы".

"Я всегда хотел сыграть Джеймса Бонда или Джина из фильма "Аладдин", но пока "Аладдин" на подходе, Бонд оказался более реальным и доступным", – цитирует знаменитость FlashNord.

"Лунный свет" поставлен в духе настоящего кино в жанре action. Восьмиминутный музыкальный боевик снимали в локациях Петербурга: на "Фонтанке", в интерьерах "Русского музея"и т.д. Во время съемок погони и прочие активности выглядели настолько убедительно, что местные жители даже вызвали полицию. К счастью, команде Киркорова удалось прийти к взаимопониманию с питерцами.

