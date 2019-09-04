Вооруженные люди в масках окружили Филиппа Киркорова

На видео Король эстрады стоит среди гаражей в цветастом пальто и золотой короне. Его окружила толпа мужчин в масках и с оружием в руках. Под постом звезда с досадой отметила, что в таких условиях ему приходится работать.
"Да, Филипп Киркоров, а вы мне клип сорвали!", – возмущенно воскликнул музыкант.
Фолловеры сразу поняли, что это часть сценария. Фолловеры сразу поняли, что это отрывок из нового клипа певца, который скоро выйдет в свет. Большинство признались, что с нетерпением ждут его. "Уххх, скорее бы!", "Это будет бомба!", – писали восторженные фанаты.
"Мы в предвкушении!", – заявила подписчица.
Конечно, злопыхатели не упустили возможности в очередной раз раскритиковать Киркорова. "Что творится с нашими звездами! Ни стиля, ни вкуса. Черти что надето на нем! Как чучело выглядит. Корона эта на голове, ну к чему это?! Винегрет дикий просто!", "Галимая постановка, причем бездарная!", – брызгали ядом пользователи Сети.
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