"Кодла сетевых глистов": ожидающую ребенка вдову Рынскую лишили последнего

Божена Рынска открыла YouTube-канал. Журналистка ищет новую платформу для заработка, общения с аудиторией и трансляции своих мыслей.

На видеохостинге вдова медиаменеджера Игоря Малашенко создала канал и уже опубликовала первый ролик. Божена представляется фамилией мужа и обращается к друзьям.

"Те, кто знает меня, в курсе, какое горе произошло в моей семье полгода назад. Я не собираюсь спекулировать на гибели мужа, но в то же время я не могу не сказать, что есть нелюди, которых это горе радует и веселит", – говорит Божена Рынска.

По словам журналистки, "плохие" люди попытались лишить ее последнего заработка на основной платформе – в Facebook. Аккаунт Божены заблокировали на 30 дней ничего не объяснив. Более того, вдова медиаменеджера так и не поняла, за какую публикацию она попала под санкции.

"Я не собираюсь сдаваться. Я собираюсь жить, я собираюсь растить дочь, я собираюсь зарабатывать на дочь, поэтому я создала канал в YouTube", - заявила Божена Рынска.

После журналистка заявила, что в этом вопросе ей помог очень хороший друг. Также знаменитость планирует развивать личный Instagram-аккаунт.

"Пусть этот случай покажет нелюдям, и кодле сетевых глистов, что хороших людей больше, чем плохих и хорошие люди готовы мне помогать", – добавляет Божена Рынска.

Напомним, недавно журналистка рассказала в соцсетях, что через несколько месяцев впервые станет матерью. Ребенок должен появиться на свет примерно через три месяца. Отцом еще неродившегося малыша является ее покойный муж Игорь Малашенко. Младенца Божене Рынска вынашивает суррогатная мать.