Павел Воля поведал о самом сокровенном

Юморист Павел Воля хорош не только на сцене, но и в семейной жизни. Его по праву можно назвать замечательным отцом и мужем.

Шоумен опубликовал в своем Instagram новый ролик. Он запечатлен в обнимку с маленькой дочерью Софией. Комик посвятил малышке стихотворение, которое вслух прочитал на записи. Длится видео целых три минуты.

"София, милая девчонка! Я по тебе схожу с ума.

Ты моя дочка, мой полет, мои малюсенькие крылья для небывалой высоты.

Когда ты так смеешься звонко, моя свобода и тюрьма.

Я так люблю тебя, красотка, я так боюсь, я так молюсь,

Я пересматриваю фотки, какой же я счастливый гусь!

Довольно о себе, папуля, смени пластинку, дорогой.

Я за тебя пойду под пули. Но этот путь — он только мой".

Поклонники были так впечатлены признанием Павла, что большинство из них даже прослезились. К слову, за несколько часов ролик посмотрели больше миллиона человек.

"Очень трогательно!", "Паш, ты настоящий отец!", "О, боже, какой прекрасных стих о дочери! Браво!", "Самые восхитительные стихи, которые я когда-либо слышала или читала!", "Столько искренности, тепла, любви!" – писали растрогавшиеся до глубины души фанаты.