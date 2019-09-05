Павел Воля поведал о самом сокровенном

Шоумен опубликовал в своем Instagram новый ролик. Он запечатлен в обнимку с маленькой дочерью Софией. Комик посвятил малышке стихотворение, которое вслух прочитал на записи. Длится видео целых три минуты.
"София, милая девчонка! Я по тебе схожу с ума.
Ты моя дочка, мой полет, мои малюсенькие крылья для небывалой высоты.
Когда ты так смеешься звонко, моя свобода и тюрьма.
Я так люблю тебя, красотка, я так боюсь, я так молюсь,
Я пересматриваю фотки, какой же я счастливый гусь!
Довольно о себе, папуля, смени пластинку, дорогой.
Я за тебя пойду под пули. Но этот путь — он только мой".
Поклонники были так впечатлены признанием Павла, что большинство из них даже прослезились. К слову, за несколько часов ролик посмотрели больше миллиона человек.
"Очень трогательно!", "Паш, ты настоящий отец!", "О, боже, какой прекрасных стих о дочери! Браво!", "Самые восхитительные стихи, которые я когда-либо слышала или читала!", "Столько искренности, тепла, любви!" – писали растрогавшиеся до глубины души фанаты.
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